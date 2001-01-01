Инстинкты человека

Инстинкты человекаАнатолий Протопопов | Вязовский А.
В книге рассматриваются биологически-обусловленные аспекты поведения человека, главным образом — инстинкты, предлагается система их классификации. Рассматриваются также взаимосвязи между инстинктами, рефлексами, и рассудочным поведением, биологические предпосылки их возникновения. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся современной наукой.
Оглавление
- О чём эта книга
- Классическое определение
- Аксиома
- Первая часть
- Инстинкты как «серые кардиналы» человеческого поведения
- О срочности поведения
- Идеалы и адаптации
- Творцы и их поклонники
- Наука ли это?
- Критерий фальсифицируемости
- Оценка адаптивной архаичности
- Шаблонности
- Сравнение поведения близнецов
- Сравнительно-генетические исследования
- Прямые замеры активности мозговых структур
- Инстинкты и ЭССП
- Пример из жизни рыб
- Инстинкты и рассудок
- Вторая часть
- Основные группы инстинктов
- I. Индивидуальные витальные (жизненные) инстинкты
- II. Репродуктивные инстинкты
- 1. Половой инстинкт
- Модуль количества
- Модуль предпочтения здоровых генов
- Модуль сексуального любопытства
- Модуль долгосрочных перспектив
- Модуль мужской ревности
- Модуль количества
- Модуль предпочтения здоровых генов
- Модуль оценки ресурсной перспективности
- Модуль сексуального любопытства
- Модуль оценки личной преданности
- Модуль женской ревности
- А как это выглядит в жизни?
- Гомосексуализм
- 2. Родительский инстинкт
- III. Социальные инстинкты
- 1. Родственная консолидация
- Информация — превыше всего!
- Информационная избыточность кода
- Вернёмся к родственной консолидации
- Не вполне решённая научная проблема
- 2. Неродственная изоляция
- 3. Конформная консолидация
- 4. Вертикальная консолидация
- ВК как прародитель идеализма
- 5. Горизонтальная консолидация
- О мошенничестве в ГК
- 6. Клептомания
- IV. Инстинкты адаптации к эволюционной среде обитания
- 1. Территориальность
- 2. Ландшафтных предпочтений
- 3. Собирательство и поисковое поведение
- 4. Конструктивистские инстинкты
- 5. Миграции
- 6. Самоограничения численности вида
- 7. Охотничий
- 8. Агро- и веткультурный
- 9. Тяга к огню
- V. Коммуникативные инстинкты
- Третья часть
- Заключение