Инстинкты человека

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ПравообладателямИнстинкты человека, Протопопов Анатолий
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В книге рассматриваются биологически-обусловленные аспекты поведения человека, главным образом — инстинкты, предлагается система их классификации. Рассматриваются также взаимосвязи между инстинктами, рефлексами, и рассудочным поведением, биологические предпосылки их возникновения. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся современной наукой.

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Обложка книги "Инстинкты человека"